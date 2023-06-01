السفير الصيني: "طريق التنمية" مهمّ جداً للعراق وهو مكمل لمشروع "الحزام والطريق"

شفق نيوز/ أكد السفير الصيني لدى بغداد، تسوي وي، يوم الخميس، على أهمية مشروع "طريق التنمية" للعراق والمنطقة، مشيراً إلى أنه سيصبح مكمّلاً لمشروع "الحزام والطريق".

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير استقبل سفير جمهورية الصين الشعبية لدى العراق تسوي وي، بحضور السيد وزير النقل، وشهد اللقاء استعراض مجمل العلاقات وأوجه التعاون بين البلدين، وسبل تطويرها على مختلف الصعد والمجالات.

وأكد السوداني انفتاح العراق على كل الشراكات مع الدول الصديقة، وحرصه على تأسيس تنمية مستدامة تدعم جهود الأمن والاستقرار.

وأشار إلى "مشروع العراق الإستراتيجي الواعد المتمثل بطريق التنمية الذي يحظى باهتمام الدولة بكل سلطاتها"، مؤكداً "العمل حالياً بالتوازي في مشاريع طريق التنمية وميناء الفاو والمدينة الصناعية، فضلاً عن مدينة سكنية جديدة بجوار الميناء".

ولفت إلى "تلقي العراق عروضاً من عدة دول في المنطقة للتمويل والتنفيذ".

من جانبه، نقل السفير تسوي وي تحيات القيادة الصينية إلى السوداني، وحرصها على استدامة أفضل العلاقات مع العراق، في مختلف ميادين التعاون والشراكة.

واعتبر أن مشروع "طريق التنمية مهمّ جداً للعراق، وسيكون طريق السلام والازدهار في المنطقة، وسيصبح مكمّلاً لمشروع الحزام والطريق"، مبدياً رغبته في الاطلاع على دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع، واستعداد الصين لتقديم المشورات الفنية لإنجاز هذا المشروع الحيوي.