السفير الروسي يكشف لشفق نيوز سبب تأجيل قمة "بغداد موسكو"

شفق نيوز- بغداد

كشف السفير الروسي لدى بغداد، إلبروس كوتراشيف، يوم الجمعة، السبب الذي أدى إلى تأجيل القمة العراقية الروسية التي كان من المفترض انعقادها الأسبوع المقبل.

وأوضح كوتراشيف لوكالة شفق نيوز، أن "الاتصال الهاتفي الذي تم بين رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني والرئيس الروسي فلاديمير بوتين أسفر عن تأجيل القمة العراقية الروسية حتى إشعار آخر".

وبين أن "التأجيل يأتي بسبب الانشغال الدولي الراهن بتنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب المتعلقة في إحلال السلام بقطاع غزة، وصعوبة حضور الأشخاص المدعوين"، مؤكداً أنه "لم يتم خلال الاتصال الهاتفي بين السوداني وبوتين تحديد موعد جديد لعقد لقاء قمة بينهما".

وكان من المقرر أن تعقد الأسبوع المقبل "أول قمة عربية – روسية" وذلك في إطار التنسيق بين الجانبين، في المرحلة المقبلة، في ضوء رؤية الأطراف، القائمة على ضرورة تعزيز التعاون، خاصة مع المعطيات الدولية الراهنة.

ومساء يوم أمس الخميس، ذكر المكتب الصحفي للكرميلن في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، طلب خلالها تأجيل انعقاد القمة الروسية - العربية، إلى موعد لاحق.

وذكر الكرملين أن الجانبين الروسي والعراقي سيُبلغان عواصم الدول العربية بتأجيل القمة الروسية العربية عبر القنوات الدبلوماسية.

وجاء ترتيب هذا الاجتماع، بعد التشاور بين الرئاسة -العراق- والأمانة العامة لبحث ترتيبات انعقاد القمة العربية – الروسية الأولى والدورة السابعة لمنتدى التعاون العربي-الروسي على المستوى الوزاري، وكذلك للاتفاق على الصيغ النهائية لمشاريع الوثائق المقرر صدورها وهي "البيان الختامي" و"خطة العمل لتنفيذ مبادئ وأهداف منتدى التعاون العربى الروسي خلال الفترة 2026-2028.

وعقب بيان الكرملين، أصدر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ورد لوكالة شفق نيوز، أكد فيه الاتفاق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاتفاق على تأجيل موعد انعقاد القمة العربية - الروسية.