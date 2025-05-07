السفير الروسي في بغداد: العراق هزم شراً لا يقل عن الفاشية والنازية

شفق نيوز/ أكد السفير الروسي في بغداد، البروس كوتراشيف، مساء اليوم الأربعاء، أن العراق "هزم شراً لا يقل عن الفاشية والنازية إلا وهو الإرهاب الدولي".

وقال كوتراشيف خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة بغداد بمناسبة الذكرى الـ80 لانتصار روسيا (الاتحاد السوفيتي) على ألمانيا في الحرب العالمية الثانية، وحضره مراسل وكالة شفق نيوز "اليوم نحتفل بعيد خاص لبلدنا الذي يصادف 9 آذار/ مارس بمناسبة الذكرى الـ80 للنصر في الحرب الوطنية العظمى".

وأضاف "قبل 80 عاماً وبجهود جبارة وتضحيات هائلة هزم أجدادنا النازية والفاشية وتعني هاتان الكلمتان نفس معنى كلمة دواعش بالنسبة لكل فرد عراقي".

وتابع "خلال الحرب الوطنية العظمى كان لدينا حلفاء من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ودول أخرى واليوم هم يقفوا ضدنا وبعض الدول الأوروبية التي تعاونت مع ألمانيا النازية أصبحت تكرّم المجرمين، وبطبيعة الحال يحاول أحفاد الخاسرين الانتقام منا بذلك بمساعدة حلفائنا السابقين وكأن التاريخ لا يعلمهم شيئاً".

وأكد كوتراشيف "إنني اليوم لفخور بالاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر العظيم في بغداد عاصمة العراق الدولة الصديقة لنا. لقد مرّ الشعب العراقي أيضاً بالعديد من المحن الخطيرة لقد حارب من أجل الحرية والاستقلال وفي الآونة الأخيرة هزم شراً لا يقل شراً عن الفاشية أو النازية إلا وهو الإرهاب الدولي ونحن نفتخر بشكل خاص بأننا وقفنا جنبا إلى جنب مع العراقيين في هذه المعركة".

وختم بالقول "واليوم نرى جهدنا قد خلق جواً حيث نتسمع إلى أغاني من طلاب جامعة بغداد الذين يدرسون اللغة الروسية إلى جانب منتسبي السفارة الروسية".