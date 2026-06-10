السفير الروسي: العراق يفضل سلاحنا ومحاولات خارجية لعرقلة علاقاتنا

شفق نيوز- بغداد

أكد السفير الروسي لدى العراق، ألبروس كوتراشيف، مساء اليوم الأربعاء، أن العراق شريك أساسي لبلاده التي تفخر بإنجازاتها في العراق بمجال النفط والغاز والتعاون العسكري الفني، حيث لا يزال العراق "يفضل الأسلحة الروسية على غيرها"، مشيراً في الوقت نفسه إلى وجود "محاولات خارجية" لمنع تطور العلاقات بين البلدين.

جاء ذلك خلال كلمة له في احتفالية نظمتها السفارة الروسية في العراق، في فندق الرشيد ببغداد، مساء الأربعاء، لإحياء الذكرى الـ(81) للانتصار على النازية بمشاركة حشد من أبناء الجالية، إلى جانب نخبة من الشخصيات السياسية والأكاديمية وسفراء الدول الأجنبية.

وقال السفير الروسي خلال كلمته في الاحتفالية التي حضرتها وكالة شفق نيوز، إن "موسكو بذلت أقصى جهودها لمساعدة العراق على النهوض وتحقيق الاستقلال بعد التغيير السياسي في البلاد عام 2003"، مشيراً إلى أن "بلاده قاتلت مع العراقيين ضد تنظيم داعش، وكانت تطالب على الدوام باحترام سيادة العراق وعدم التدخل بشؤونه الداخلية".

وأضاف أن "العراق شريك أساسي لروسيا، وأن الشعب العراقي يدرك مسؤوليته في تسويق القضايا الإقليمية العادلة"، منوهاً إلى أنه "على الرغم من الضغوطات الخارجية غير المسبوقة، فإن بغداد تتخذ موقف الحياد والصديق إزاء النزاع الروسي مع أوكرانيا".

ولفت إلى أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان أول المهنئين في انتخاب نزار آميدي رئيساً لجمهورية العراق، وعلي الزيدي رئيساً لمجلس الوزراء"، مؤكداً في الوقت نفسه "وجود محاولات خارجية لمنع تطور العلاقات بين البلدين الصديقين".

وأشار السفير الروسي إلى أن "بلاده تفخر بإنجازاتها في العراق بمجال النفط والغاز، حيث اثبتت الشركات الروسية سمعة طيبة كشريك موثوق به لتطوير قطاع الطاقة في العراق، فضلاً عن النجاح المشترك في مجال التعاون العسكري الفني"، لافتاً إلى أن "العراق لا يزال يفضل الأسلحة الروسية على غيرها".

ونوه إلى "تطور العلاقات بين العراق وروسيا في المجال الثقافي والعلوم الإنسانية"، موضحاً أن "الحكومة الروسية تخصص على حسابها 330 منحة دراسية للطلبة العراقيين".

وتابع أن "الدورات الدبلوماسية التي أقيمت في الأكاديمية الدبلوماسية الروسية للدبوماسيين العراقيين اثبتت فاعليتها" لافتاً إلى أن "الأهم في العلاقات بين البلدين الصديقين هو التعاطف المتبادل بين الشعبين العراقي والروسي".

من جانبه، قال رئيس ممثلية حكومة إقليم كوردستان، فارس عيسى لوكالة شفق نيوز: "لدينا علاقة طيبة مع روسيا الاتحادية ونأمل تطوير العلاقات المشتركة، كما نأمل في تحقيق السلام في روسيا والمنطقة".