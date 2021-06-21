السفير الروسي الجديد لدى بغداد يشيد بالحشد الشعبي

شفق نيوز/ أشاد السفير الروسي الجديد لدى بغداد ايلبروس كوتراشيفن يوم الاثنين، بدور الحشد الشعبي في قتال تنظيم "داعش".

وقال مكتب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق فالح الفياض، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن الاخيــر استقبل، اليوم، السفير الروسي لدى بغداد ايلبروس كوتراشيف وبحث معه التعاون العسكري مع موسكو، والمستجدات الأمنية والسياسية التي تشهدها المنطقة.

وأشار البيان إلى أن "الطرفين أكدا أهمية تعزيز التعاون المشترك بين البلدين سيما في المجالات العسكرية".

ونقل البيان عن السفير الروسي إشادته بدور الحشد الشعبي والقوات الأمنية في محاربة "عصابات داعش الإرهابية"، كما نقل عنه دعم بلاده للجهود العراقية الرامية إلى مكافحة الإرهاب، وفقا لمكتب الفياض.

وتسلّم وزير الخارجيَّة العراقي فؤاد حسين في 25 آيار 2021، نسخة من أوراق اعتماد "ايلبروس كوتراشيف" سفيراً مفوضاً لجمهوريّة روسيا الاتحادية لدى بغداد.