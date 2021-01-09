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السفير التونسي بالعراق: الأنبار بصدد رسم بلد حضاري ناهض

Category: سیاسة

Date: 2021-01-09T11:41:56+0000
السفير التونسي بالعراق: الأنبار بصدد رسم بلد حضاري ناهض

شفق نيوز/ أكد السفير التونسي لدى العراق، رضا زقيدان، يوم السبت، استعداد بلاده للتعاون مع محافظة الأنبار في المجالات كافة.

وقال زقيدان خلال زيارته لقضاء الفلوجة في الانبار ولقاء الحكومة المحلية، في تصريح لمراسل وكالة شفق نيوز "تشرفت بوجودي في الانبار، ونحن مستعدون للتعاون في جميع المجالات بين الجمهورية التونسية ومحافظة الانبار العراقية".

وأضاف السفير التونسي "لاحظت ان الانبار بصدد رسم بلد حضاري ناهض، وهذا ما دفعنا الى التباحث مع حكومتها من أجل تقديم الدعم اللازم لها".

من جانبه، اوضح نائب محافظ الانبار للشؤون الفنية، جاسم العسل، لوكالة شفق نيوز، ان الزيارة جاءت لبحث إمكانية التعاون ما بين جمهورية تونس ومحافظة الانبار، سواء في الجانب الاقتصادي او تبادل الخبرات، بالإضافة إلى إمكانية التعاون مع الطلبة العراقيين الذين يدرسون دراسات عليا في تونس.

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