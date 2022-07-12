السفير التركي يبرئ بلاده ويحمّل العراق مسؤولية الجفاف: المياه تُهدر بشكل كبير

شفق نيوز/ حمّل السفير التركي في بغداد، علي رضا غوناي، يوم الثلاثاء، العراق مسؤولية الجفاف الذي تعاني منه البلاد بسبب "هدر" المياه وعدم استخدامها بالشكل الأمثل، نافياً أن قيام بلاده بقطع المياه وتغيير مجرى الأنهر.

وقال غوناي في تغريدات على تويتر، تابعتها وكالة شفق نيوز "المياه تُهدر بشكل كبير في العراق، ويجب اتخاذ تدابير فورية للحد من هذا الاهدار، وحل مشكلة الجفاف ليس بطلب المزيد من المياه انما استخدامها بكفاءة ونحن جاهزون للمساعدة".

وأضاف "يجب القيام باستثمارات في البنية التحتية والشركات التركية مستعدة لذلك، وتركيا بطبيعتها تستخدم المياه بما يتطلب لتلبية متطلباتها في الزراعة والطاقة".

وأشار إلى أن "الجفاف ليس مشكلة العراق فقط انما مشكلة تركيا ومنطقتنا بأكملها نتيجة للاحتباس الحراري، وسيكون هناك المزيد من موجات الجفاف في السنوات المقبلة".

ورأى غوناي أن "الطريقة الأكثر فاعلية لمكافحة هذه المشكلة ليست طلب المزيد من المياه من تركيا، ولكن استخدام المياه المتاحة بأكثر الطرق كفاءة بهدف ترشيد استهلاك المياه".

وأكد على ضرورة "يجب تحديث انظمة الري والتخلي عن الري البدائي المسبب لإهدار المياه".

ونفى غوناي قيام تركيا "بتغيير مجرى الانهر ولا تقطع مياهها"، مشيرا الى ان "تركيا ليست دولة غنية بالمياه بالرغم من ذلك، وكما قال رئيس جهموريتنا: المياه نعمة من الله لن نحرم إخوتنا العراقيين من هذه النعمة".

وختم السفير التركي بالقول "المهم أن يقوم العراق بواجبه بشكل صحيح".

ويعاني العراق من شح المياه الأنهر وكذلك الأمطار وموجات الجفاف بسبب قيام دول المنبع (تركيا وإيران) بقطع وتقليل حصته من المياه، إلى جانب التغيير المناخي.

وتؤكد وزارة الموارد المائية العراقية في مناسبات عدة أن 85% من المياه الداخلة إلى الأراضي العراقية عبر نهريّ دجلة والفرات، تأتي من تركيا التي لم تلتزم بإطلاق الحصة المائية المقررة للعراق.