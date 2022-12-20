السفير التركي في مؤتمر بغداد الثاني: مستعدون للتعاون مع العراق بمختلف المجالات وحل القضايا العالقة

شفق نيوز/ أكد السفير التركي في الأردن إسماعيل يلماز، يوم الثلاثاء، عن استعداد بلاده لدعم العراق في مختلف المجالات وإقامة علاقات دبلوماسية متوازنة، مشيراً إلى أن القضايا العالقة بين البلدين بالإمكان حلها.

وقال يلماز في كلمته خلال مؤتمر بغداد الثاني للتعاون والشراكة "الحكومة التركية تدعم استقرار العراق، ونقف معه في إقامة علاقات متوازنة مع دول المنطقة".

وأشار إلى أن "الحكومة التركية تدعم الجهود المشتركة لحل الملفات الإقليمية العالقة".