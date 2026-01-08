السفير التركي في العراق يكشف حجم التبادل التجاري بين البلدين و"طموح المستقبل"

شفق نيوز- بغداد

أكد السفير التركي في العراق أنيل بورا اينان، يوم الخميس، أن حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا أصبح بين 16-17 مليار دولار، مشدداً على توطيد العلاقة أكثر بين البلدين خاصة على مستوى الاستثمار، ودخول الشركات التركية إلى العراق.

وقال اينان لوكالة شفق نيوز، إن "العلاقات التركية العراقية من الناحية السياسية والتجارية والاقتصادية والاستثماريّة مستمرة بصورة جميلة وكبيرة بين البلدين، إضافة إلى أن العلاقات بين البلدين من الناحية الأمنية والعسكرية تتطور بصورة كبيرة على مستوى عالٍ".

وبين أن "الجمهورية التركية سعيدة جدا باستقرار العراق والأمن المتحقق في العراق، وسنستمر بدعم الاستقرار الأمني"، مبيناً أن "تركيا مستمرة بعملها لتحويل العلاقات بين البلدين على مستوى المؤسسات".

وأضاف أن "تنظيم منصات مختلفة بين البلدين ينمي العلاقات في جميع المجالات، ونحن نفتخر بقدوم الشركات والمستثمرين الأتراك إلى العراق بالتزامن مع تحسن الوضع الأمني في البلاد".

وتابع بالقول: "نحن ندعم الاجراءات والاستقرار الأمني في العراق وتحسن الأوضاع، وأن هناك تعاون وتنسيق بين حكومة البلدين لتحقيق الاستثمار، ونتابع الاتفاقات التي تجري بين البلدين وتصديقها في مجلسي نواب البلدين".

وأوضح أن "حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا وصل الى 16-17 مليار دولار ومستمرين بتحسين هذا الرقم ورفع قيمة التبادل التجاري بين البلدين".