السفير البريطاني يحث العراق على إبرام اتفاقيات جديدة بشأن المياه ويثني على إقليم كوردستان

شفق نيوز/ حث السفير البريطاني في بغداد مارك برايسون ريتشاردسون، يوم الخميس، يوم الخميس، العراق على إبرام إتفاقيات جديدة تخص المياه مع الدول المجاورة، فيما أثنى على دور إقليم كوردستان في التصدي للإرهاب والدفاع عن كيانه والعراق كافة، أكد دعم بلاده لحل الخلافات والقضايا العالقة بين أربيل وبغداد.

وقال ريتشاردسون على هامش مشاركته في منتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط المنعقد في الجامعة الامريكية في دهوك، ان المشكلة الكبيرة في المنطقة تتمثل في المياه وشحتها، مؤكدا انها مشكلة اقليمية ولكنها تنعكس على الواقع في المنطقة وعلى الاستقرار فيها.

وأضاف أن هناك عوائق في هذا المجال والواجب على الكل العمل بفريق الإنساني الواحد، مردفا بالقول إنه "يجب على العراقيين ان يحترموا العلاقات الثنائية والمصالح المشتركة مع الدول المجاورة وان يعملوا على تفعيل اتفاقيات جديدة مع الدول المجاورة".

السفير البريطاني استطرد بالقول إن الخروقات على أساس السيادة العراقية هو الذي يحصل حاليا من قبل دول الجوار، ولكنني ارى ان المشكلة أعقد من ذلك بكثير، ويجب على الفاعلين الاقليميين واصحاب القرار ان يفكروا بمحاربة الارهاب وان ينظموا حياة من السلام والاستقرار".

وعن اقليم كوردستان قال السفير إنه الإقليم قادر على ان يكون عاملا قويا على حل المشاكل في العراق

ونوه إلى ان اتفاقية سنجار اسهم الكوردستانيون في إبرامها وانهم فاعلون في هذا المجال وذادوا عن المنطقة في الحرب ضد الإرهاب وفي الدفاع عن العراق والاقليم".

ومضى بالقول "اننا مشاركون فاعلون معهم ونريد فتح قنوات جديدة والسبل لحل الخلافات والاشكالات بين اربيل وبغداد والتي تعترض الطريق"، مؤكدا أن "هذه الستراتيجية العظمى المعتمدة في بريطانيا".