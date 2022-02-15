السفير البريطاني لبارزاني: التعاون بين البيشمركة والقوات العراقية خطوة ايجابية

شفق نيوز/ وصف السفير البريطاني لدى العراق مارك برايسون ريتشاردسون يوم الثلاثاء التعاون والتنسيق المشترك بين قوات البيشمركة والقوات الأمنية العراقية بـ"الخطوة الإيجابية" لتحقيق الإستقرار في المناطق المتنازع عليها بين اربيل وبغداد والمشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي الدائم.

وذكر بيان صادر عن مقر البارزاني، أن الزعيم الكوردي مسعود بارزاني التقى اليوم في مصيف صلاح الدين ريتشاردسون، والوفد المرافق له.

وأوضح البيان أن اللقاء بحث آخر المستجدات في العملية السياسية العراقية، وأكد السفير البريطاني مكانة إقليم كوردستان في العراق والمنطقة.

كما تم خلال اللقاء ذاته تسليط الضوء على الإصلاحات في وزارة البيشمركة، والوفد الضيف مع إشادته بتلك الإصلاحات، وصف التنسيق والتعاون المشترك بين قوات البيشمركة، والقوات العراقية بالخطوة الإيجابية لتحقيق الإستقرار في المناطق المتنازع عليها.