السفير البريطاني لدى العراق: قصف مطار بغداد يزيد من فقر العراقيين

شفق نيوز/ أكد السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيكي، يوم الاثنين، إن إطلاق الصواريخ على مطار بغداد المدني يعرض حياة العراقيين للخطر.

وتعرض محيط مطار بغداد أمس الأحد، إلى قصف بصاروخي كاتيوشا، في محاولة على ما يبدو لاستهداف قاعدة عسكرية تضم جنوداً امريكيين ضمن المطار.

وأضاف هيكي في تغريدة نشرها على حسابه في موقع التدوينات القصيرة "تويتر" أن القصف "يزيد من فقرهم (العراقيون) من خلال إعاقة الاستثمار الأجنبي والسياحة".

وأشار إلى أنه "يضر بمكانة العراق الدولية، ويزيد من صعوبة سفر العراقيين الى الخارج.

وختم تغريدته بالقول "‏إن العراقيين يستحقون أفضل من ذلك".

وتتكرر الهجمات الصاروخية التي يشنها في الغالب مسلحون عراقيون موالون لإيران على السفارة الأمريكية ببغداد وقواعد عسكرية تضم قوات التحالف الدولي المناهض لـ"داعش" الإرهابي، وخاصة الأمريكية.

وتزايدت وتيرة هذه الهجمات منذ اغتيال كل من قائد "فيلق القدس" الإيراني، قاسم سليماني، والقيادي بهيئة "الحشد الشعبي" العراقية، أبو مهدي المهندس، في غارة جوية أمريكية ببغداد، في 3 يناير/ كانون الثاني 2019.