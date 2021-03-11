السفير البريطاني ببغداد يعلق على اغتيال والد ناشط بالتظاهرات

شفق نيوز/ علق السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيكي، يوم الخميس، على حادثة اغتيال والد الناشط في التظاهرات المغيب علي جاسب.

وقال هيكي في تغريدة له، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن "مقتل جاسب عبود حطاب هو تذكير مروع بالتهديد الذي يتعرض له النشطاء وأولئك الذين يقاتلون بشجاعة من أجل العدالة في العراق".

وأشار إلى أن "هناك حاجة ماسة إلى المساءلة والعدالة ولا ينبغي أن تكون أي مجموعة خارج نطاق سيادة القانون".

وأقدم مجهولون يستقلون دراجة نارية، مساء أمس الأربعاء على قتل والد المحامي المغيب (علي جاسب حطاب الهليجي)، بمنطقة المعارض، وأردوه قتيلا على الفور.

وكان المحامي والناشط العراقي علي جاسب، قد اختطف في الثامن من تشرين الأول 2019، وانقطع أثره من ذلك الحين.

ووثقت كاميرا مراقبة في حينها لحظة اختطاف المحامي علي، في محافظة ميسان، من قبل ملثمين مجهولين بعد استدراجه من قبل امرأة.

و نأت حركة "أنصار الله الأوفياء" أحد الفصائل الشيعية المنضوية بالحشد الشعبي في بيان اليوم الخميس بنفسها عن اغتيال (جاسب حطاب الهليجي)، ونجله الناشط المحامي (علي الهليجي).