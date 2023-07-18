السفير البريطاني الجديد يباشر مهام عمله ويشيد بدور العراق في استتباب أمن الشرق الأوسط

شفق نيوز/ تسلـَّم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، نسخة من أوراق اعتماد السفير البريطانيّ الجديد لدى العراق ستيفن هيتشن.

وجرى خلال اللقاء بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "بحث سُبُل تعزيز العلاقات بين البلدين، والتطوُّرات السياسيّة على الساحتين الإقليميَّة والدوليَّة".

وناقش الجانبان نتائج زيارة وزير الخارجيَّة الأخيرة والوفد المرافق إلى بريطانيا والتأكيَّد على أهمّيَّة متابعة ما تمخض عن الزيارة من قبل الجانبين واستكمال مُخرَجات اجتماعات الحوار الاستراتيجيّ بين البلدين.

وأكَّد حسين سعي العراق إلى إقامة أفضل العلاقات خدمة لمصالح البلدين، والحرص على تعزيز التعاون الثنائيّ مع المملكة المتحدة، مُؤكَّداً دعمه لجُهُود السفير الجديد في تطوير العلاقات بين بغداد ولندن بما يحقق المصالح المُشترَكة.

من جانبه، أكَّد السفير البريطانيّ الجديد تطلعه للعمل والتعاون وتحقيق أفضل العلاقات مع العراق، مُثمناً دور العراق في استتباب الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.