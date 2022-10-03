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السفير الايراني يعزي العراقيين بذكرى رحيل جلال طالباني: كان صاحب مواقف كبيرة

Category: سیاسة

Date: 2022-10-03T17:30:48+0000
السفير الايراني يعزي العراقيين بذكرى رحيل جلال طالباني: كان صاحب مواقف كبيرة

شفق نيوز / وصف السفير الايراني لدى العراق محمد كاظم ال جعفر، اليوم الاثنين، الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني بأنه "معتدل ووسطي وصاحب مواقف كبيرة"، فيما تمنى للشعب العراقي المضي قدما في طريق التعايش والاخوة.

وقال محمد كاظم آل جعفر في تغريدة على تويتر وتابعتها وكالة شفق نيوز "نعزي الشعب العراقي، وابناء المكون الكردي على وجه الخصوص، في ذكرى وفاة الرئيس جلال طالباني".

وأضاف ال جعفر أن "الراحل يملك سيرة مهمة وتاريخاً مطرزاً بالمواقف الكبيرة، وعُرف عنه الاعتدال والوسطية".

وتمنى السفير الايراني للعراق "المضي قدما في طريق التعايش والاخوة كما كان يعمل ويسعى صاحب الذكرى".

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