السفير الايراني يحدد ثلاثة مكونات رئيسية لسياسة بلاده الخارجية تجاه العراق

شفق نيوز/ صرّح السفير الايراني لدى بغداد محمد كاظم آل صادق، بأن دعم وحدة الأراضي وتحقيق الاستقرار والازدهار الاقتصادي تشكل المكونات الثلاثة الرئيسية للسياسة الخارجية لبلاده تجاه جارتها العراق.

حديث آل صادق جاء خلال لقائه أعضاء نقابة الصحفيين العراقيين في مدينة النجف، بمناسبة الذكرى الـ 150 لتأسيس نقابة الصحفيين العراقيين، وذلك حسبما ذكرته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" في خبر نشرته اليوم الأحد.

وأكد السفير على اواصر الأخوة المتينة بين الشعبين وترسيخ هذه العلاقة، داعيا إلى ضرورة تعزيز التعاون بين وسائل الإعلام في البلدين.