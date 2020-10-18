السفير الامريكي ببغداد يعلق على جريمة "الفرحاتية" ويوجه طلبا للسلطات العراقية

Category: سیاسة

Date: 2020-10-18T13:20:01+0000

شفق نيوز/ دعا السفير الأمريكي ببغداد ماثيو تيولر، يوم الاحد، السلطات العراقية الى التعجيل بتقديم الجناة المسؤولين عن جريمة "الفرحاتية" في صلاح الدين التي راح ضحيتها 8 شبان إلى العدالة.

وقال تيولر، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "تُدينُ الولايات المتحدة جريمة القتل البشعة التي وقعت أمس وراح ضحيتها مدنيون عراقيون في قريةِ الفرحاتية بقضاء بلد بمحافظة صلاح الدين. دعواتنا لعوائل الضحايا".

واضاف "ينبغي على السلطات العراقية أن تُعجّل في تقديمِ الجناة إلى العدالة"، معربا عن أمله ، أن "تكون زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى الفرحاتية اليوم خطوة مهمة لوضعِ كافة المجاميع المسلحة تحت سيطرة الدولة بشكلٍ نهائي، وهي الطريقة الوحيدة لوقف المزيد من إراقة الدماء".

وكان مسلحون مجهولون قد أعدموا، السبت (17 تشرين الأول 2020)، ثمانية شبان رميا بالرصاص دون معرفة الأسباب في قرية الفرحاتية التابعة لقضاء بلد، بينما فقد أثر أربعة آخرين، وفق مصدر أمني لوكالة شفق نيوز.

related

حاملاً جملة تجارب وجائزة مخابراتية.. السفير الامريكي الجديد يباشر مهامه في بغداد

Date: 2019-06-09 17:39:53

القضاء العراقي وواشنطن يتباحثان حول محاسبة "مهددي" السفارات والبعثات الدبلوماسية

Date: 2020-09-23 09:06:26

ابرزها أمن البعثات الدبلوماسية.. الحلبوسي والسفير الامريكي يؤكدان على 4 أمور

Date: 2020-09-27 17:54:25