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السفيرة الامريكية: سندعم حكومة السوداني في مكافحة الفساد وإجراء إصلاح اقتصادي بالعراق

Category: سیاسة

Date: 2022-11-02T08:25:02+0000
السفيرة الامريكية: سندعم حكومة السوداني في مكافحة الفساد وإجراء إصلاح اقتصادي بالعراق

شفق نيوز/ صرّحت سفيرة الولايات المتحدة في بغداد ألينا رومانوسكي، يوم الثلاثاء، أن الإدارة الأمريكية ستقدم الدعم اللازم للحكومة الاتحادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في مجال مكافحة الفساد المالي والإداري، وإجراء إصلاح على القطاع الإقتصادي في العراق.

جاء ذلك في كلمة لها خلال استضافتها في ملتقى "ميري" لشؤون الشرق الأوسط.

وقالت رومانوسكي في كلمتها، إن أمريكا لن تنسحب من العراق وكما قال الرئيس بايدن: نحن سنبقى في هذا البلد، مردفة بالقول: لدينا التزام طويل الأمد مع هذا البلد، ولدينا أولويات منها تنفيذ الاتفاقية الاستراتيجية الموقعة بين البلدين في العام 2008.

وأضافت "سنبقى نقدم الدعم للعراق ولحكومته الحالية برئاسة السيد السوداني لمكافحة الفساد وإجراء إصلاح على القطاع الاقتصادي وتوفير فرص العمل للعراقيين"، مؤكدة أن الولايات المتحدة ستمضي في تقديم الدعم والمشورة العسكرية للقوات الامنية العراقية في التصدي لتنظيم داعش والقضاء عليه.

كما أكدت السفيرة أن الولايات المتحدة الامريكية ستواصل تقديم الدعم والتعاون للعراق في مواجهة التغيرات المناخية.

وقالت ايضا: ان العلاقات مع العراق عميقة ونعمل معكم وندعمكم في شتى المجالات ولتطبيق اتفاقية الأطر الإستراتيجية.

واثنت السفيرة على دور إقليم كوردستان في تشكيل الحكومة الاتحادية الحالية، حاثة أربيل وبغداد على العمل سوية في حل الخلافات والقضايا العالقة بينهما.

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