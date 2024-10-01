السفيرة الأمريكية: يجب أن تتوقف الهجمات على الدبلوماسيين في بغداد

شفق نيوز/ قال السفيرة الامريكية لدى العراق إلينا رومانسكي، يوم الثلاثاء، أن الهجمات على البعثات الدبلوماسية في العاصمة بغداد "يجب أن تتوقف".

وأكدت في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي، في موقع X، أنه قد شُنّ الليلة الماضية هجوما على مجمع الدعم الدبلوماسي في بغداد، وهو منشأة دبلوماسية أمريكية، ولحسن الحظ، لم تقع أي إصابات.

وأعربت رومانسكي عن تقديرها لاستجابة حكومة العراق السريعة للهجوم، مجددةً طلب التعاون معهم لحماية موظفي ومرافق البعثات الدبلوماسية وشركاء التحالف. كما دعت إلى ضرورة توقف هذه الهجمات.

وتعرضت قاعدة فيكتوريا في مطار بغداد الدولي في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء الى قصف بثلاثة صواريخ، حيث سقط الأول بمحيط القاعدة، والآخر عند مقر الفوج الثاني جهاز مكافحة الإرهاب، والآخر قرب مدرج في المطار المدني، وفقا لما أفاده مصدر أمني لوكالة شفق نيوز.