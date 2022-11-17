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السفيرة الأمريكية: نؤكد دوماً على خلق فرص العمل ومحاربة الفساد في العراق

Category: سیاسة

Date: 2022-11-17T10:09:57+0000
السفيرة الأمريكية: نؤكد دوماً على خلق فرص العمل ومحاربة الفساد في العراق

شفق نيوز/ أكدت سفيرة الولايات المتحدة لدى بغداد إلينا رومانوسكي، يوم الخميس، دعم بلادها للعراق وإقليم كوردستان في إعادة تأهيل البنى التحتية، وخلق فرص عمل، ومحاربة الفساد المالي والإداري.

وقالت رومانوسكي في كلمة لها خلال منتدى الشرق الاوسط للسلام والأمن المنعقد في الجامعة الامريكية في دهوك، "كانت هناك حكومة تصريف أعمال في العراق، والان تم تشكيل حكومة جديدة، إننا نتعامل مع هذه الحكومة بشكل واضح"، مبينة أن هذه الحكومة يشترك بها وإلى حد ما ممثلو مكونات الشعب العراقي.

وأكدت "الواجب علينا خلق فرص السلام في المنطقة انني تحدثت مع السوداني أكثر من مرة وحاورته، وكانت هناك جلسات مطولة بيننا، وكان ذلك ايضا مع شخصيات في الحكومة العراقية وقيادات في حكومة الاقليم التي تعمل الان".

وأضافت أن "رؤيتي تتمثل بان الجميع قادرون على خلق فرص عمل والاتفاق على تنفيذ الخطة الاستراتيجية بعيدة المدى بين بين العراق وامريكا، التأكيد الرئيسي على الملف الأمني وكسر شوكة داعش".

وقالت السفيرة الامريكية ايضا "اننا نؤكد دوما وفي كل حديث لنا على خلق بنى تحتية قادرة على استيعاب المزيد وخلق فرص العمل ومحاربة الفساد كما هو حاصل في اقليم كوردستان، ونريد ان نفعل هذا مع العراق ايضا".

رومانوسكي زادت بالقول "اننا نهيء الفرص للعمل على هذه الملفات المهمة انا شخصيا عملت على هذا الملفات مع الحكومة وطرحت العديد من الأفكار والرؤى"، مؤكدة على "دعم الشخصيات القادرة على فعل المزيد لتحقيق الأولوليات الأمريكية العراقية في هذا المضمار".

وتابعت "واجبي كسفيرة ان اكون متعاونة مع الحكومتين الامريكية والعراقية لتحقيق الافضل اننا نحاول دوما ان نكون وسطاء لخلق حالة لتحقيق الأهداف لمحاربة التغير المناخي الكبير، وتقليل اشكالات الكوارث الطبيعية التي يعاني منها العراقيون وان العراقيين فعلا يعانون كثيرا".

وقالت ايضا "لدينا دعم كبير لاقليم كوردستان والعراق ان، والاستراتيجية القومية الامريكية العليا تم نشرها في نوفمبر الماضي، ولدينا رؤية شامل لدعم الحضور الأمريكي في العراق وشمال افريقيا والشرق الاوسط وتوسعة آفاق التعاون والربط مع الجهات الفاعلة في العراق والمنطقة".

وأكدت السفيرة على أنه يجب على الحكومة التواصل مع الاقليم ومع المنطقة عموما وذلك لخلق وتحقيق السلام والاستقرار في العراق".

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