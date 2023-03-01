السفيرة الأمريكية من الموصل: نتطلع لـ20 عاماً جديداً من العلاقة مع العراق

شفق نيوز/ كشفت السفيرة الأمريكية لدى العراق، آلينا رومانوسكي، يوم الأربعاء، عن أسباب زيارتها إلى محافظة نينوى، فيما أشارت إلى أن الولايات المتحدة تركز على دعم جهود إعادة إعمار مدينة الموصل.

جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي عقدته رومانوسكي، اليوم، بمعية محافظ نينوى نجم الجبوري، في مدينة الموصل.

وأشاد الجبوري، خلال المؤتمر، بـ"الدور الأمريكي في عمليات تحرير الموصل، فضلاً عن دوره في دعم إعادة إعمار المناطق المحررة"، معبراً عن شكره لـ"مواقف الشعب الأمريكي للشعب العراقي".

من جانبها، أعربت رومانوسكي، عن سعادتها لوجودها في الموصل، مؤكدة أن "الغرض من زيارتها هو بحث موضوع إعادة إعمار الموصل".

وأشارت السفيرة الأمريكية، إلى أن بلادها "تركز على جهود دعم الاعمار في العراق، وتحديداً في نينوى، وتوسيع أطر التعاون في كافة المجالات ضمن الاتفاق الاستراتيجي بين البلدين، فضلاً عن الدعم الاقتصادي والأمني".

وقالت رومانوسكي: "نحن على أعتاب مضي 20 عاماً على العلاقة بين البلدين، ونتطلع إلى 20 عاماً مقبلة"، مردفة: "ندرك أن من دون الاستقرار لا يمكن تحقيق أي شيء ونسعى لتوسيع عملنا".

وأضافت "صرفنا 250 مليون دولار عبر الوكالة الأمريكية للتنمية، ونعمل على بذل المزيد، ونحن هنا لا نقلل من حجم التحديات ونشجع على اتخاذ خطوات لبناء عراق أقوى لتحقيق الاستقرار والسيادة لهذا البلد".

وعن فتح القنصلية الأمريكية في الموصل، لفتت رومانوسكي، إلى أن "هناك رغبة بهذا الجانب لتعزيز العلاقة بين البلدين، معربة في الوقت نفسه عن تطلع بلادها إلى تسهيل إعادة جميع العائلات العراقية لمناطقهم، بما في ذلك العائلات المتواجدة في مخيم الهول السوري".