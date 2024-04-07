السفيرة الأمريكية تناقش مع نيجيرفان بارزاني العلاقة البناءة بين بغداد واقليم كوردستان

شفق نيوز/ ناقشت السفيرة الامريكية لدى بغداد ألينا رومانسكي يوم الاحد، مع رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني العلاقة بين بغداد وأربيل.

وقالت رومانسكي في تغريدة نشرتها على موقع (X) أنها ناقشت مع بارزاني "كيف يمكن للعلاقة البناءة بين بغداد وأربيل أن تعزز الأمن والاستقرار والاقتصاد للجميع".

وبينت أن "الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة تعزز مرونة وتمثيل إقليم كوردستان العراق ضمن العراق الاتحادي".

وفي تغريدة أخرى اشارت رومانسكي إلى أنها أكدت مع رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني على أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في إقليم كوردستان العراق.

ولفتت إلى أنه من الضروري أن تكون العلاقة بين بغداد وأربيل مثمرة لجميع ابناء الشعب العراقي، بما في ذلك إقليم كوردستان العراق.