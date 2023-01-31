امريكا تعرض على العراق بناء منظومة كهرباء على مستوى عالمي

شفق نيوز/ اكدت سفيرة الولايات المتحدة لدى العراق يوم الثلاثاء، استعداد بلادها للعمل مع وزير الكهرباء لبناء منظومة بمواصفات عالمية.

وكتبت السفيرة ايلينا رومانسكي في تغريدة على صفحتها بموقع تويتر؛ "يستحق العراقيون اقتصادًا متنوعًا وحديثًا ووظائف ذات أجور جيدة"

وأضافت "لتحقيق ذلك، من الضروري بناء منظومة #كهرباء على مستوى عالمي".

وأكدت أن "الولايات المتحدة مستعدة للعمل مع وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل والحكومة العراقية للقيام بهذا المسعى المهم".