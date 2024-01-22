السفيرة الأمريكية عن معاقبة فلاي بغداد: تأكيد على التصدي المستمر للحرس الثوري

شفق نيوز/ علقت السفيرة الأمريكية لدى العراق، ألينا رومانوسكي، يوم الاثنين، على قرار وزارة الخزانة إدراج شركة "فلاي بغداد" وثلاثة قادة بكتائب حزب الله، على لائحة العقوبات.

وكتبت رومانوسكي، في تدوينة لها على منصة إكس: "اليوم، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية تصنيف شركة الطيران العراقية (فلاي بغداد)، وثلاثة أعضاء من كتائب حزب الله، على قائمة الجهات الداعمة للحرس الثوري الإيراني ومجموعاته الموالية في العراق وسوريا ولبنان".

وأضافت أن "هذا القرار يؤكد عزم الولايات المتحدة على التصدي للتهديد المستمر الذي يمثله الحرس الثوري الإيراني، وشبكته الموالية في العراق"، مشيرة إلى أن "استخدام إيران لشركة طيران عراقية لتهريب الأسلحة والمقاتلين والدولار الأمريكي يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة العراق".

وفي وقت سابق من اليوم، أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية، ثلاثة قادة ومؤيدين منضوين في كتائب حزب الله العراقية، التي تتهمها الوزارة بدعم الحرس الثوري الإيراني في العراق، على لائحة العقوبات، فضلاً عن إدراج شركة تقوم بنقل وغسل الأموال لصالح الكتائب.

كما أدرجت الخزانة الأمريكية، شركة الطيران العراقية "فلاي بغداد" ومديرها التنفيذي، على قائمة العقوبات، لتقديم المساعدة إلى الحرس الثوري الإيراني "قوة القدس" والمجموعات الوكيلة له في العراق، سوريا، ولبنان.