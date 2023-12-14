السفيرة الأمريكية تعلّق على إعلان يحيى رسول القبض على قاصفي في السفارة وتشيد بالسوداني

شفق نيوز/ أشادت السفيرة الأمريكية لدى بغداد الينا رومانسكي بإعلان السلطات العراقية يوم الخميس، القاء القبض على منفذي الهجمات على السفارة الامريكية في بغداد.

وقال رومانسكي "نُشيد برئيس الوزراء وأجهزة الأمن العراقية والسلطة القضائية لنجاحهم في القبض على عدد من المسؤولين عن الهجمات الإرهابية ضد سفارتنا وجهاز الأمن الوطني والمباني الحكومية الأخرى".

واضافت ان "الولايات المتحدة ملتزمة بالتنسيق الوثيق مع لضمان تقديم الجُناة إلى العدالة"، مشيرة إلى أن "الافراد الأمريكيين الموجودين في البلاد بناء على دعوة من العراق آمنون، وأن سيادة العراق واستقلاله محمية".