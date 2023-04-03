السفيرة الأمريكية تشيد بموقف شيوخ عشائر عراقية.. صور

شفق نيوز/ أشادت السفيرة الأمريكية في بغداد ألينا إل رومانوسكي، يوم الاثنين، بوجهة نظر شيوخ عشائر عراقية حول بناء البلاد، واصفة اياها بـ"المهمة".

وكتبت رومانسكي، تغريدة على موقع تويتر، جاء فيها "خلال شهر رمضان المبارك، أشعر بالامتنان لمشاركة وجبة الإفطار هذه مع شيوخ العشائر العراقية"، موضحة أن "رؤيتهم تعد مهمة لبناء عراق أقوى ومستقر وأكثر ازدهاراً".

وأضافت "كذلك استمتعت بالانضمام إلى زملائي الدبلوماسيين على مائدة الإفطار".