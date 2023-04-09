السفيرة الأمريكية تبلغ نيجيرفان بارزاني إهتمام الولايات المتحدة بحوار أربيل - بغداد

شفق نيوز/ اجتمع رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني في بغداد، مساء أمس السبت، كع ألينا رومانوسكي، سفيرة امريكا لدى العراق.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الإقليم اليوم الأحد، أنه جرت في الاجتماع مناقشة علاقات امريكا مع العراق واقليم كوردستان، والتعاون المشترك بينهما واتفاقية حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بخصوص اعادة تصدير النفط، ووصفها بأنها خطوة إيجابية.

واشارت رومانووسكي باهتمام بلدها بحوار اربيل – بغداد وحل مشاكلهما، وكذلك اكدت على دعم امريكا للعراق واقليم كوردستان.

وكان بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، جانبا آخر من الاجتماع، وفقا للبيان.

وكان رئيس الإقليم قد أجرى أمس السبت زيارة إلى العاصمة بغداد اشترك فيها بمناسبة الذكرى الـ42 لتأسيس منظمة "بدر"، الحفل المركزي لحزب الدعوة الاسلامية بذكرى مقتل مؤسسه المرجع الديني محمد باقر الصدر، والتقى أيضا في هذا الزيارة بالرئاسات الأربع وبعدد من القادة السياسيين وبحث معهم مستجدات الوضع في الساحة السياسية العراقية، والعلاقات بين أربيل وبغداد.