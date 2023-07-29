السفيرة الامريكية في بغداد تعلن عن نجاح وساطتها بين المركزي العراقي والخزانة الامريكية

شفق نيوز/ اعلنت السفيرة الامريكية لدى العراق آلينا رومانسكي ان الخزانة الامريكية لن تفرض عقوبات على مصارف عراقية بسبب مخاوف غسيل الأموال.

وكتبت السفيرة في تغريدة على موقع تويتر "شاركت أمس بمكالمة بين وزارة الخزانة والبنك المركزي العراقي (CBI) حول الإجراءات الأمريكية الأخيرة بتقيد 14 بنكًا عراقيًا من خدمات الدولار بعد مخاوف تتعلق بغسيل الأموال".

وأضافت "اتخذ CBI الإجراءات المناسبة والسريعة. لم يتم فرض عقوبات على أي من البنوك العراقية. سنواصل عملنا لتحسين الامتثال لأنظمة AML/CFT و رقمنة الاقتصاد العراقي مع شركائنا في CBI".

وفرضت وزارة الخزانة الامريكية، يوم الأربعاء 19 تموز الجاري، عقوبات على 14 مصرفاً عراقيا في حملة على تعاملات إيران بالدولار.