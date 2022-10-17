السفيرة الامريكية تزور السوداني وتشيد بتركيزه في ملف مكافحة الفساد

شفق نيوز/ استقبل رئيس مجلس الوزراء المكلّف محمد شياع السوداني، مساء أمس الأحد، السفيرة الأمريكية لدى العراق آلينا رومانوسكي، وفق ما أعلنه مكتبه صباح اليوم الاثنين.

وقال مكتب السوداني في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن اللقاء شهد التباحث في العلاقات الثنائية والمصالح المشتركة بين البلدين وسبل تنميتها، وأهمية العمل على تعزيز الامن والاستقرار في العراق والمنطقة خلال المرحلة المقبلة.

كما شهد اللقاء، بحسب البيان، تأكيد السوداني على رغبة العراق في ترسيخ علاقة شراكة إستراتيجية مع الولايات المتحدة من خلال تعزيز العمل على اتفاقية الإطار الاستراتيجي في جوانبها المختلفة الاقتصادية والتعليمية والثقافية والسياسية وقضايا مواجهة آثار التغير المناخي، فضلاً عن التعاون الأمني في مجال تقديم الدعم والمشورة لتمكين القوات الأمنية العراقية.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء المكلّف عن حرص الحكومة المقبلة على استمرار الحوار على المستوى الوطني داخل البرلمان وخارجه، والسعي الحثيث لحل القضايا الخلافية الداخلية.

وشدد السوداني على أهمية بناء علاقاتٍ دولية متميزة ومتوازنة، بما يصبّ في مصلحة الشعب العراقي، ومدّ جسور التعاون مع الشعوب الشقيقة والصديقة في المحيطين الإقليمي والدولي.

من جانبها أكدت السفيرة الأميركية دعم الحكومة الأمريكية لعراقٍ فيدرالي وسيادي آمن ومستقر ومزدهر وموحد، وأعربت عن استعداد حكومة بلادها لمساعدة العراق في مكافحة الفساد، كما أشادت بتركيز السوداني في تحقيق تقدّم بهذا الملف، بحسب البيان.

كما نقلت رغبة الإدارة الأمريكية بالاستمرار في التعاون مع العراق لهزيمة فلول داعش ومكافحة الإرهاب، مشيرة الى أن العراق يمثل مكوناً أساسياً وإستراتيجياً في المنطقة.