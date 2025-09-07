السفراء الجدد.. "مفاجآت" قضائية قادمة بالتزامن مع مرسوم الرئيس

شفق نيوز– بغداد

نظرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الأحد، في قضية السفراء المرشحين من قبل الحكومة العراقية وقررت تأجيل المرافعة إلى 21 من الشهر الجاري، وذلك بالتزامن مع مصادقة رئيس الجمهورية على 86 اسماً.

وقال المحامي شوكت سامي السامرائي، (المتصدي لقضايا السفراء المرشحين)، في مقطع فيديو بثه من أمام مبنى الاتحادية، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن المرافعة أمام المحكمة الاتحادية العليا انتهت اليوم، حيث خاضت المحكمة النظر في قضية لجنة الامر الديواني وقضية التوصيات المرفوعة من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، مشيرا الى أن المحكمة حققت في الأدلة المقدمة.

وأوضح السامرائي أن المحكمة استعرضت اليوم أدلة ووثائق جديدة مهمة ومؤثرة في الدعوى، لافتًا إلى أنه تم تأجيل المرافعة إلى يوم 21 من الشهر الجاري لاستكمال التحقيقات، مع وجود "مفاجآت" متوقعة خلال الأيام المقبلة بخصوص القضية، وفق تعبيره.

ويأتي ذلك بالتزامن مع إصدار رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد مرسومًا بتعيين 86 سفيرًا جديدًا للعراق، وهي الدفعة الأولى، فيما سيصدر لاحقًا مرسوم بتعيين الدفعة الثانية حال استكمال إجراءات التعيين، وفق بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.

وكان البرلمان العراقي قد صوت في 26 آب الماضي على قائمة السفراء الجدد المرسلة من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وذلك بعد جدل نيابي واسع.

وقال أعضاء في مجلس النواب لوكالة شفق نيوز إنهم لم يتسلموا السير الذاتية للمرشحين في القائمة.

وأشار عدد من النواب إلى أنهم قدموا طعونًا لدى المحكمة الاتحادية العليا، التي تعد أعلى سلطة قضائية في العراق، على قائمة السفراء لعدم تحقيق النصاب القانوني خلال التصويت في الجلسة البرلمانية الخاصة بهذا الشأن.