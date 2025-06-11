السفارة الأميركية ببغداد لشفق نيوز: تقليص الوجود الدبلوماسي التزاماً بسلامة موظفينا

شفق نيوز/ أعلنت السفارة الأميركية في بغداد، يوم الأربعاء، أنها قررت تقليص عدد موظفيها في العراق، مؤكدة أن القرار يندرج ضمن إجراءات شاملة في المنطقة للحفاظ على سلامة الأميركيين.

وقال متحدث باسم السفارة لوكالة شفق نيوز: "الرئيس ترامب ملتزم بالحفاظ على سلامة الأميركيين، سواء كانوا داخل البلاد أو خارجها. وانطلاقًا من هذا الالتزام، نقوم بتقييم الوضع المناسب باستمرار للموظفين في جميع سفاراتنا. واستنادًا إلى آخر تقييم لدينا، قررنا تقليل حجم وجود بعثتنا في العراق."

جاء ذلك بعد أنباء عن أن السفارة الأميركية في بغداد تستعد لعملية إخلاء رسمي، في ظل ما وصفته وسائل إعلام غربية بـ "تصاعد المخاطر الأمنية".

وفي السياق، أفاد مسؤول حكومي عراقي، بأن الإجراءات الأميركية "لا تقتصر على العراق فقط، بل تشمل بلداناً أخرى في المنطقة". وقال المسؤول لوكالة شفق نيوز: "نؤكد أن هذه الخطوات تتعلق بإجراءات تخص الوجود الدبلوماسي الأميركي في عدد من بلدان الشرق الأوسط، ولا تخص العراق فقط، إذ لم يسجل لدى الجانب العراقي أي مؤشر أمني يستدعي هذا الإخلاء."

وأضاف: "نجدد التأكيد على أن كل المؤشرات والإيجازات الأمنية تدعم تصاعد قراءات الاستقرار واستتباب الأمن الداخلي، وأن جميع البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية العاملة في العراق، تتمتع بأوسع مديات العمل الآمن وحرية التواصل والفاعلية، وبمختلف النشاطات وعلى مستوى جميع أنحاء العراق وليس في العاصمة بغداد فقط."

وتأتي هذه التطورات في ظل توترات إقليمية متزايدة، لا سيما بعد تصريحات لوزير الدفاع الإيراني، عزيز نصير زاده، الذي حذر من أن بلاده "ستضرب القواعد الأميركية في المنطقة إذا اندلعت مواجهة مع واشنطن على خلفية محادثات نووية."