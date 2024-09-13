أمريكا تتوعد بالرد على هجوم لـ"الميليشيات" استهدف منشأة دبلوماسية لها في بغداد

شفق نيوز/ قالت السفارة الأمريكية في العراق، يوم الجمعة، إن "الميليشيات المتحالفة مع إيران" شنت هجوما الثلاثاء الماضي استهدفت به منشأة دبلوماسية تابعة للولايات المتحدة في العاصمة بغداد، مجددة الدعوة للحكومة العراقية لحماية الدبلوماسيين والتحالف الدولي.

وقال المتحدث باسم السفارة الأمريكية في بيان اليوم، إنه "في يوم الثلاثاء الموافق 10 أيلول تم الاعتداء على مجمع الدعم الدبلوماسي في بغداد، وهو منشأة دبلوماسية أمريكية"، مردفا بالقول إنه "لحُسن الحظ لم ترد أنباء عن حدوث إصابات".

وأضاف أن "الدلائل تشير الى أن الهجوم بدأ من قبل الميليشيات المتحالفة مع إيران والتي تعمل بحرية في العراق".

وتابع المتحدث بالقول، إن "حكومة العراق عبرت مراراً وتكراراً عن التزامها بحماية البعثات الدبلوماسية، وكذلك الأفراد العسكريين الأمريكيين الذين هم متواجدون في البلد بدعوة منها"، مجددا دعوته الى الحكومة العراقية "لحماية الأفراد الشركاء من الدبلوماسيين، والتحالف ومنشآتهم".

واختتم المتحدث بيان السفارة قائلا: نحن نؤكد الاحتفاظ بحقنا في الدفاع عن النفس وحماية أفرادنا في أي مكان في العالم".

وكان مصدر أمني، قد افاد مساء يوم الثلاثاء، بوقوع قصف استهدف المركز اللوجستي التابع للسفارة الأمريكية داخل مطار بغداد الدولي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "القصف الذي لم تعرف طبيعته بعد اذا كانت صواريخ او قذائف هاون، وقع بالقرب من الدعم اللوجستي التابع للسفارة الأمريكية، وآخر بالقرب من مقر جهاز مكافحة الارهاب، والتي تقع جميعها ضمن مقتربات مطار بغداد الدولي".

وهذا القصف هو الأول من نوعه منذ فترة، والذي سبق بساعات الزيارة الخاصة للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الى العراق.