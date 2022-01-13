السفارة الأمريكية عن القصف الصاروخي: مجاميع ارهابية تسعى لتقويض علاقات العراق الدولية

شفق نيوز / علقت السفارة الأمريكية في بغداد، على القصف الصاروخي الذي تعرضت له مساء الخميس، بالإشارة إلى وجود "مجاميع إرهابية" قالت إنها تسعى لتقويض علاقات العراق الدولية.

وذكرت السفارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مجمع السفارة الأمريكية تعرض مساء اليوم، لهجوم من قبل مجاميع إرهابية تسعى لتقويض أمن العراق وسيادته وعلاقاته الدولية".

وأضافت "لطالما قلنا إن هذه الأنواع من الهجمات المشينة هي اعتداء ليس فقط على المنشآت الدبلوماسية، بل على سيادة العراق نفسه".

وفي وقت سابق من اليوم، أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، أن هجوماً بثلاثة صواريخ انطلقت من منطقة كرارة التابعة لمدينة الدورة جنوبي العاصمة بغداد، استهدف مبنى السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء، تمكنت منظومة الدفاع الجوي "سي رام" التابعة للسفارة، من اعتراض صاروخين، بينما سقط الثالث ضمن مقتربات السفارة.

وأكدت خلية الإعلام الأمني، أن القصف الصاروخي، "عمل إرهابي جبان، عرض السكان الأبرياء في المنطقة الخضراء وسط بغداد ومقرات البعثات الدبلوماسية التي تتحمل قوات الأمن العراقية مسؤولية حمايتها"، لافتة إلى أنه أسفر عن إصابة طفلة وامرأة.

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