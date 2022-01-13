سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

السفارة الأمريكية عن القصف الصاروخي: مجاميع ارهابية تسعى لتقويض علاقات العراق الدولية

Category: سیاسة

Date: 2022-01-13T18:23:34+0000
السفارة الأمريكية عن القصف الصاروخي: مجاميع ارهابية تسعى لتقويض علاقات العراق الدولية

شفق نيوز / علقت السفارة الأمريكية في بغداد، على القصف الصاروخي الذي تعرضت له مساء الخميس، بالإشارة إلى وجود "مجاميع إرهابية" قالت إنها تسعى لتقويض علاقات العراق الدولية.

وذكرت السفارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مجمع السفارة الأمريكية تعرض مساء اليوم، لهجوم من قبل مجاميع إرهابية تسعى لتقويض أمن العراق وسيادته وعلاقاته الدولية".

وأضافت "لطالما قلنا إن هذه الأنواع من الهجمات المشينة هي اعتداء ليس فقط على المنشآت الدبلوماسية، بل على سيادة العراق نفسه".

وفي وقت سابق من اليوم، أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، أن هجوماً بثلاثة صواريخ انطلقت من منطقة كرارة التابعة لمدينة الدورة جنوبي العاصمة بغداد، استهدف مبنى السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء، تمكنت منظومة الدفاع الجوي "سي رام" التابعة للسفارة، من اعتراض صاروخين، بينما سقط الثالث ضمن مقتربات السفارة.

وأكدت خلية الإعلام الأمني، أن القصف الصاروخي، "عمل إرهابي جبان، عرض السكان الأبرياء في المنطقة الخضراء وسط بغداد ومقرات البعثات الدبلوماسية التي تتحمل قوات الأمن العراقية مسؤولية حمايتها"، لافتة إلى أنه أسفر عن إصابة طفلة وامرأة.

 

 

 

 

".

 

related

"تنسيقية المقاومة" تكشف عن قرار يخص السفارة الأمريكية في بغداد

Date: 2021-07-08 11:36:56
"تنسيقية المقاومة" تكشف عن قرار يخص السفارة الأمريكية في بغداد

بغداد تتخذ 4 إجراءات لوقف استهداف "الخضراء والمطار" وتعد بنتائج ايجابية

Date: 2020-10-04 15:30:00
بغداد تتخذ 4 إجراءات لوقف استهداف "الخضراء والمطار" وتعد بنتائج ايجابية

كتائب حزب الله: قصف "سفارة الشر" في هذا التوقيت تصرف غير منضبط

Date: 2020-12-20 18:33:19
كتائب حزب الله: قصف "سفارة الشر" في هذا التوقيت تصرف غير منضبط

امريكا تعزي العراق بحادث زيارة عاشوراء

Date: 2019-09-10 19:37:51
امريكا تعزي العراق بحادث زيارة عاشوراء

السفارة الأمريكية تسمي الجهة التي رشحت عدنان الزرفي

Date: 2020-03-18 21:40:23
السفارة الأمريكية تسمي الجهة التي رشحت عدنان الزرفي

مصادر: الكاظمي يبرم اتفاقا "سرياً" مع مسؤولين إيرانيين يوقف "قصف" السفارة الأميركية في بغداد

Date: 2021-02-12 16:29:31
مصادر: الكاظمي يبرم اتفاقا "سرياً" مع مسؤولين إيرانيين يوقف "قصف" السفارة الأميركية في بغداد

الخزعلي: المقاومة قررت عدم استهداف السفارة الامريكية ابتداءً ووقت الرد لم يحن

Date: 2020-12-20 19:25:19
الخزعلي: المقاومة قررت عدم استهداف السفارة الامريكية ابتداءً ووقت الرد لم يحن

الكعبي يرد بـ"أسرع وقت" على بيان سفارة واشنطن بشأن النجف

Date: 2020-02-06 19:13:52
الكعبي يرد بـ"أسرع وقت" على بيان سفارة واشنطن بشأن النجف