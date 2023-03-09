السفارة اللبنانية تصدر بياناً بشأن "الاعتداء على طلبة عراقيين": ميقاتي سيستقبلهم

شفق نيوز / أصدرت السفارة اللبنانية لدى بغداد، يوم الخميس، بياناً بشأن ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي من اعتداء على طلبة دراسات عليا عراقيين، أمام مبنى وزارة التربية والتعليم العالي في بيروت.

وأكدت السفارة، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان ما جرى "أمر مرفوض وبات موضع متابعة وتحقيق على أعلى المستويات من قبل الوزراء والمديرين المعنيين".

وتعبيرا عن الاهتمام الرسمي عالي المستوى، أشارت السفارة إلى تبليغها من رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، عبر وزير العمل اللبناني بأن الأول "سيستقبل الطلاب العراقيين في مكتبه في القصر الحكومي، تأكيدًا على حفظ كرامتهم ورعايتهم".

ولفتت إلى أن "ما تعرضوا له (الطلبة العراقيين) هو أمر غير مقبول وسيتم معالجته وتجنب تكراره ووضعهم في صورة المساعي لمتابعة اتمام معاملاتهم ومعادلة شهاداته ضمن أفضل شروط ممكنة".

ووجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، بوقت سابق من اليوم الخميس، بتشكيل لجنة وزارية عليا للتوجه الى لبنان لمتابعة شؤون الطلبة العراقيين والوقوف على إجراءات التعامل معهم في المؤسسات اللبنانية المختصة.

يأتي هذا بعد أن انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه تجمهر عدد من الطلبة العراقيين امام بوابة في مبنى وزارة التربية والتعليم اللبنانية بينما يقوم رجل أمن بالصراخ عليهم والتلويح بقضيب من حديد بيده وتهديدهم بالضرب في حال عدم تنظيم الطابور المزدحم الذين يقفون به للمراجعة.