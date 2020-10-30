العراق يتضامن مع "محنة" زلزال إزمير بتركيا

شفق نيوز/ عبرت السفارة العراقية لدى تركيا يوم الجمعة عن تعاطفها مع اسر الضحايا الذين سقطوا جراء الزلزال الذي ضرب مدينة إزمير الساحلية.

وقالت السفارة في بيان "كل التضامن مع الشعب التركي الصديق اثر محنة الزلزال الذي ضرب مدينة إزمير الساحلية ومحيطها".

واعرب البيان عن التعاطف "الإنساني الصادق مع الضحايا وعوائلهم وعن ايماننا بأن تركيا قادرة على تجاوز آثار هذا الحادث الأليم بسرعة، كما نتمنى السلامة لأبناء الجالية العراقية في منطقة الزلزال".

وهز زلزال قوي في وقت سابق من اليوم منطقة ولاية أزمير الواقعة على الساحل لغربي لتركيا وشعر به سكان إسطنبول وأزمير وأثينا وجزيرة كريت في اليونان.

وقالت تقارير ووكالات أنباء تركية إن الزلزال الذي ضرب منطقة بحر إيجة قبالة أزمير تسبب بحدوث موجات مد عاتية جزئية.

وفي حسابها على موقع تويتر، قالت وكالة الأناضول: "حدوث ’تسونامي‘ جزئي في منطقة ’سفري حصار‘ جراء زلزال إزمير ومعلومات أولية عن إصابة شخص".

وبينما قالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية إن زلزالا قوته 6.6 درجة هز ساحل البلاد المطل على بحر إيجه اليوم الجمعة، قال مركز الرصد الزلزالي الأميركي إن قوة الزلزال بلغت 7 درجات بحسب مقياس ريختر.

أما المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل فقال إن الزلزال بلغت قوته الأولية 6.9 درجة، وكان مركزه على بعد 13 كيلومترا شمال شرق جزيرة ساموس اليونانية.

وأفادت وكالة أنباء الأناضول في تغريدة نشرتها على حسابها في تويتر أن "الزلزال بلغت قوته 6.6 درجات على مقياس ريختر ومركزه على عمق 16.5 كيلومترا في بحر إيجة قبالة سواحل مدينة "سفريحصار" غربي تركيا"، فيما ذكرت تقارير إعلامية أن الهزة الأرضية شعر بها سكان مدينتي إسطنبول وإزمير أيضا.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية عن تشكيل خلية أزمة في الوزارة إثر زلزال إزمير، وتم تكليف مروحيتين بالمشاركة في عمليات البحث والانقاذ، حيث أعلنت إدارة الطوارئ ومكافحة الكوارث التركية عن حصيلة أولية للزلزال أشارت فيها إلى مقتل 4 أشخاص، أحدهم توفي غرقا بسبب فاع منسوب مياه بحر ايجة، بالإضافة إلى سقوط 152جريحا.

وأشارت تقارير إلى أنه تم إنقاذ نحو 70 شخصا، حتى الآن، من تحت الأنقاض جراء الزلزال في ولاية إزمير.

وقال وزير الداخلية التركي إن "المعلومات الواردة إلينا لغاية الآن تفيد بانهيار 6 مباني في منطقتي بيراكليوبورنوفا في إزمير"، وفي تصريح لاحق لما أدلى به والي أزمير أشار فيه إلى أن هناك بلاغات حول انهيار نحو 20 مبنى في الولاية جراء الزلزال، بينما قال في وقت سابق "لم تردنا بعد معلومات عن سقوط خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال".