السفارة العراقية تدين هجوم "توساش": يتعارض مع القيم الإنسانية

شفق نيوز/ أدانت سفارة جمهورية العراق لدى أنقرة، مساء اليوم الأربعاء، الهجوم المسلح على مقر شركة صناعات الطيران والفضاء التركية "توساش".

وقالت السفارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها تستنكر "هذا الهجوم الإرهابي، وتؤكد موقف العراق الثابت في رفض الإرهاب والتطرف بأشكاله وصوره كافة، وتعرب عن تضامن العراق حكومة وشعبا مع حكومة وشعب الجمهورية التركية، واستعدادها لتقديم كل ما من شأنه إزالة آثار هذا الحادث الإرهابي الأليم".

وكان وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، قد أعلن في وقت سابق عن وقوع هجوم استهدف شركة "توساش"، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى.

وعقب الهجوم، سُمعت انفجارات وطلقات نارية في منشآت الشركة، وتم إرسال قوات الأمن ورجال الإطفاء والفرق الطبية إلى المنطقة.

ولاحقاً أعلن وزير الداخلية علي يرلي قايا، الحصيلة النهائية للهجوم المسلح على شركة صناعات الطيران والفضاء التركية "توساش" في العاصمة أنقرة، مؤكداً قتل المهاجمين.

وقال يرلي قايا في منشور عبر منصة "X"، إنه تم قتل مسلحين اثنين في الهجوم على مرافق شركة "توساش" في منطقة قهرمان قازان بأنقرة، وأدى أيضاً إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 14 آخرين بعضهم إصاباتهم خطرة.

وأدان يرلي قايا الهجوم "الشنيع"، داعياً المواطنين إلى أن يأخذوا بعين الاعتبار تصريحات المصادر الرسمية فقط.