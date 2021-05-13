السفارة الامريكية في بغداد نيابة عن بايدن وبلينكن تطلق جملة تعهدات للعراقيين

شفق نيوز/ هنأت السفارة الامريكية في العراق يوم الخميس وبالنيابة عن رئيس الولايات المتحدة (جو بايدن) ووزير الخارجية (أنطوني بلينكن) والسفير (تولر) والشعب الأمريكي العراقيين بحلول عيد الفطر.

وقالت السفارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "نحن في بعثة الولايات المتحدة في العراق نُدرك أن العراق يواجه عدداً من التحديات الصعبة شأنه في ذلك شأن العديد من البلدان. إذ لا تزال جائحة كورونا تُلقي بظلالها الثقيلة على العالم بأسره معكرةً صفوَ حياتنا وأعمالنا وسيحتفل الكثيرون بهذه المناسبة من دون أسرهم".

وأضاف البيان "نعمل مع شركائنا العراقيين للمساعدة في ضمان أن يشعر العراقيون بالأمان في وطنهم فضلاً عن إنعاش الاقتصاد".

وأردف البيان أنه "من خلال الشراكة الأمريكية العراقية، نمضي معًا إلى الأمام. معًا، نحقق تقدمًا في مكافحة فيروس كورونا. معاً، نعمل على إصلاح ما تضرر بفعل بداعش ومساعدة النازحين في العودة إلى ديارهم ومعًا نبحث عن طرق جديدة لتنمية الاقتصاد العراقي ومواجهة تحديات تغير المناخ".

وتابع البيان "ثمة الكثير من العمل الذي يتعين القيام به، لكننا قطعنا شوطًا طويلاً ولا تزال الولايات المتحدة ملتزمة بشراكتنا مع الشعب العراقي بينما نعمل نحو تحقيق هدفنا المشترك المتمثل في عراقٍ آمنٍ ومستقرٍ ومزدهر".