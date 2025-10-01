السفارة الامريكية في بغداد: التأشيرات والخدمات القنصلية مستمرة رغم الاغلاق الفيدرالي

شفق نيوز- بغداد

أعلنت السفارة الأمريكية في بغداد، اليوم الأربعاء، استمرار تقديم الخدمات المجدولة لجوازات السفر والتأشيرات في السفارات والقنصليات الأميركية بالخارج خلال فترة توقف اعتماد الميزانية، وذلك بحسب ما تسمح به الظروف.

وأكدت السفارة في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، أنها "لن تقوم بتحديث الحساب الرسمي لحين استئناف العمل بالكامل، باستثناء المعلومات العاجلة المتعلقة بالسلامة والأمن".

ودعت السفارة المواطنين الراغبين بالحصول على مزيد من المعلومات حول الخدمات ووضع العمل الحالي إلى زيارة الموقع الرسمي .

ودخلت الولايات المتحدة الأمريكية، فجر اليوم الأربعاء، في حالة شلل فيدرالي بعد أن فشل الكونغرس في إقرار تمديد جزئي للميزانية، في إجراء سيترتّب عليه توقّف العمل في العديد من الوزارات والوكالات الفيدرالية وسيضع موظفيها في إجازة قسرية.

وأغلقت الحكومة الأمريكية معظم عملياتها، إذ حالت الانقسامات الحزبية العميقة دون توصل الكونغرس والبيت الأبيض إلى اتفاق تمويل، مما أشعل فتيل أزمة طويلة وشاقة قد تؤدي إلى فقدان آلاف الوظائف بالحكومة الاتحادية.

ولم يكن هناك مخرج واضح من المأزق، في حين حذرت الوكالات من أن الإغلاق الحكومي الخامس عشر منذ عام 1981 سيعيق إصدار تقرير الوظائف لشهر سبتمبر/ أيلول الذي يحظى بمتابعة دقيقة، وسيبطئ حركة السفر الجوي، وسيعلق البحث العلمي، وسيحجب رواتب القوات الأمريكية، وسيؤدي إلى تعليق عمل 750 ألف موظف اتحادي بتكلفة يومية قدرها 400 مليون دولار.