السفارة الامريكية ببغداد تعلق على أنباء سحب موظفيها وتحدد اولوياتها

شفق نيوز/ اكدت السفارة الأمريكية في العراق، اليوم الخميس، التزام الولايات المتحدة بشراكة دبلوماسية قوية مع العراق، وذلك تعليقاً على أنباء سحب موظفيها من العاصمة بغداد.

وقال المكتب الإعلامي في السفارة بحسب قناة "روسيا اليوم"، إن "وزارة الخارجية تعمل باستمرار على إجراء التعديلات فيما يتعلق بتواجدها الدبلوماسي في السفارات والقنصليات المنتشرة في جميع أنحاء العالم بما يتماشى مع مهماتها الدبلوماسية، والبيئة الأمنية في تلك البلدان، والوضع الصحي، وحتى أيام العطل الرسمية".

وأضاف، أن "ضمان سلامة موظفي الحكومة الأمريكية والمواطنين الأمريكيين وأمن منشآتنا هي على رأس أولوياتنا".

وتابع المكتب، "نحن لا نعلق على التفاصيل المتعلقة بأي تعديلات، لكننا نؤكد على التزامنا بشراكة دبلوماسية قوية مع العراق، ولا يزال السفير ماثيو تولر متواجدا على رأس عمله في بغداد، وما زالت البعثة الدبلوماسية في العراق مستمرة بالعمل".

وقال مصدر أمريكي حكومي، يوم الأربعاء، إن بلاده ستسحب نحو نصف دبلوماسييها من العاصمة العراقية بغداد.

ونقلت محطة سكاي نيوز عربية عن المصدر الامريكي الحكومي، إن هذا القرار سيكون قبيل ذكرى مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.

وأغتيل سليماني الذي كان يترأس فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني مطلع العام الحالي بضربك امريكي قرب مطار بغداد الدولي.

وتتهم الولايات المتحدة سليماني بأنه كان يرعى أذرع إيران في العراق ولبنان ودول أخرى، ومساعدتها على قتل أميركيين واستهداف مصالح أميركا وحلفائها بالمنطقة.

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