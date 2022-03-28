السفارة الاذربيجانية تحتفل بالذكرى الثلاثين لبدء العلاقات الدبلوماسية مع العراق

شفق نيوز/ احتفلت السفارة الأذربيجانية في بغداد بالذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية أذربيجان و العراق.

وقال القائم بأعمال سفارة جمهورية أذربيجان في جمهورية العراق نصير ممدوف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن العلاقات تطورت بين الدول التي تخدم مصالح شعوبنا ذات الجذور التاريخية والدينية والثقافية، بشكل ديناميكي خلال الثلاثين عامًا الماضية ، وتوسع تعاوننا على أسس ثنائية ومتعددة الأطراف.

واضاف ان "جمهورية العراق بلد شقيق وشريك مهم لنا. نعلق أهمية كبيرة على التنمية الشاملة لعلاقاتنا القائمة على الثقة المتبادلة. وفي الوقت نفسه أود أن أشير مع الارتياح إلى التعاون المثمر بين بلداننا داخل المنظمات الدولية ، وخاصة داخل منظمة التعاون الإسلامي".

وأعرب السفير عن تصميمه "على مواصلة تفاعلنا. خلال العام الماضي ، تم تنظيم 5 زيارات رسمية من جمهورية العراق إلى جمهورية أذربيجان ، وهو دليل واضح على التطور الديناميكي الأخير للعلاقات بين البلدين".

وأشار الى أن "جمهورية العراق تقدر دعم أذربيجان وموقفها العادل من أجل وحدة أراضيها وسيادتها وحرمة حدودها المعترف بها دوليا، وتعتبر ذلك تعبيرا واضحا عن أخوتنا.

عاشت الأخوة الأذربيجانية العراقية".