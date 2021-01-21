السعودية وقطر ومصر والأردن وتركيا تدين تفجيري بغداد

شفق نيوز/ أدانت كل من السعودية وقطر ومصر والأردن وتركيا، التفجيرين الذين ضربا صباح اليوم الخميس العاصمة بغداد وخلّفا أكثر من 140 ضحية وجريحا.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية، عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للتفجير الانتحاري المزدوج بساحة الطيران وسط العاصمة العراقية بغداد، مجددة التأكيد على رفض المملكة القاطع للإرهاب بكافة صوره وأشكاله ومهما كانت دوافعه ومبرراته".

وأكدت الوزارة على "وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية العراق الشقيقة ضد ما يهدد أمنها واستقرارها"، كما عبرت الوزارة عن العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية العراق حكومةً وشعباً، مع التمنيات للمصابين بسرعة الشفاء".

بدورها أعربت قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجيرين الإرهابيين المتتاليين اللذين وقعا في وسط العاصمة العراقية بغداد.

وجددت وزارة الخارجية القطرية، في بيان اليوم، "موقف قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب، مهما كانت الدوافع والأسباب"، معبرة عن "تعازي قطر لذوي الضحايا ولحكومة وشعب العراق، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل".

من جانبها أعربت الخارجية المصرية في بيان عن "إدانة مصر حكومة وشعبا لهذا العمل الإرهابي الخسيس"، ومواساتها للحكومة والشعب العراقي في الضحايا.

وأضافت، "تؤكد مصر مجددًا وقوفها إلى جانب العراق الشقيق في مساعيه الرامية إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار ومجابهة كافة صور الإرهاب والتطرف".

كما أدان الأردن التفجير الانتحاري المزدوج وأعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية ضيف الله الفايز، عن إدانة واستنكار الأردن الشديدين "لهذا الفعل الإرهابي الجبان، الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية."

وأكد السفير الفايز وقوف بلاده إلى جانب العراق "في مواجهة كل ما يهدد أمنه وأمن شعبه،" مشددًا على أن أمن البلدين واحد لا يتجزأ وأن أي تهديد لأمن العراق هو تهديد لأمن واستقرار المنطقة بأكملها.

كما أدانت الخارجية التركية التفجير الانتحاري الذي استهدف سوقا بالعاصمة العراقية بغداد وأسفر عن قتلى وجرحى.