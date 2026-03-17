السعودية وقطر تغادران العراق بسبب هجمات الفصائل

شفق نيوز- بغداد

كشف مصدر دبلوماسي رفيع، يوم الثلاثاء، عن مغادرة بعثات دبلوماسية عربية من العراق على خلفية التوترات الأمنية الأخيرة، خصوصا الهجمات التي تشنها الفصائل المسلحة على المنشآت الدبلوماسية.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن البعثة الدبلوماسية التابعة للسعودية غادرت العراق صباح اليوم، ولن تعود حتى انتهاء الحرب الدائرة في المنطقة، فيما غادرت أيضاً البعثة الدبلوماسية القطرية من دون تحديد موعد لعودتها.

وأوضح أن هذه الخطوة جاءت على خلفية الاستهدافات الأخيرة التي شهدها العراق، لا سيما الهجمات التي نفذتها فصائل مسلحة باستخدام طائرات مسيّرة على فندق الرشيد في العاصمة بغداد مؤخراً، ما دفع البعثتين إلى اتخاذ إجراءات احترازية ومغادرة البلاد.

ولطالما حذرت الحكومة العراقية من استهداف البعثات الدبلوماسية المتواجدة في العراق، وجددت مراراً رفضها أي اعتداء على البعثات الدبلوماسية والسفارات والقنصليات، وعدتها أعمالا إرهابية.

لكن الفصائل واصلت شن هجماتها على السفارات في بغداد، والقنصليات المتواجدة في إقليم كوردستان، كجزء مما تسميها "حرب إسناد إيران".