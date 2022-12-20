شفق نيوز/ أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، يوم الثلاثاء، دعم بلاده للعراق في الحفاظ على أمنه واستقراره وسيادة أراضيه.

وقال بن فرحان في كلمة له خلال انطلاق أعمال مؤتمر بغداد الثاني للتعاون والشراكة الذي عقد في العاصمة الأردنية عمّان، إن "السعودية تؤكد وقوفها مع العراق لصون استقراره وحفظ سيادته ودعم جهوده التنموية والنهوض بها الى مرحلة جديدة تقدم فيه المصلحة الوطنية على اي اعتبارات اخرى".

وأكد على دعم مسيرة العراق الاقتصادية والتنموية، معللا ذلك بان "نماء العراق ورخائه مرتبط برخاء جيرانه والمنطقة أجمع".

ونوه بن فرحان إلى تفعيل وتسريع التعاون المشترك تحت مظلة اللجان الاقتصادية بين البلدين، مشيرا إلى دعم السعودية جهود مشاريع اعادة اعمار العراق والربط الكهربائي.

وشدد وزير الخارجية السعودي على دعم العمل مشترك بين بلده والعراق ضمن منظمة "أوبك"، و"أوبك بلس" لحفظ إستقرار سوق النفط وأسعار الخام، مؤكدا الوقوف مع العراق في محاربة الإرهاب والتطرف وحفظ سيادته واستقراره.