السعودية تؤكد دعم العراق بما يمنع تحول أراضيه لأداة "عدوان" ضد جيرانه

شفق نيوز- عمّان

أكدت السعودية، يوم الأربعاء، دعم كل ما من شأنه تعزيز مصالح العراق وعلاقاته مع الدول العربية والإسلامية، بما يضمن عدم تحول أراضيه ومقدراته إلى أداة للعدوان ضد جيرانه.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، على هامش الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة في العاصمة الأردنية عمّان.

وذكرت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، أن الجانبين استعرضا التطورات التي تشهدها المنطقة، وأكدا عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، وضرورة دعم كل ما من شأنه تعزيز مصالح العراق وعلاقاته مع الدول العربية والإسلامية، بما يضمن عدم تحول أراضيه ومقدراته إلى أداة للعدوان ضد جيرانه، ويسهم في تحقيق التنمية والاستقرار لجميع دول وشعوب المنطقة.

وكان رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي قد ألغى زيارة كانت مقررة إلى السعودية أواخر الشهر الماضي، عقب الضربات التي نفذتها مقاتلات أميركية وسعودية على مواقع في العراق.

عقب ذلك كشفت مصادر عن نجاح وساطات دولية وإقليمية في تهيئة الأجواء بين بغداد والرياض، تمهيدًا لإعادة ترتيب الزيارة وبحث ملفات أمنية واقتصادية واستثمارية.