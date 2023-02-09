السعودية تلغي شرط "العمر" المفروض على الحجاج والمعتمرين العراقيين

شفق نيوز/ أعلن رئيس هيئة الحج والعمرة العراقية سامي المسعودي، يوم الخميس، عن المملكة العربية السعودية ألغت شرط "العمر" المفروض على الحجاج العراقيين لأداء المناسك.

وقال المسعودي في تصريح حضرته وكالة شفق نيوز ووسائل إعلام أخرى "ناقشنا فتح منافذ جديدة بين العراق والسعودية، وقد ألغى الجانب السعودي شرط العمر الذي كان مفروضاً على الحجاج العراقيين لأداء مناسك الحج والعمرة".

وأضاف "اتفقنا مع الجانب السعودي على تيسير إجراءات الحج والعمرة للعراقيين".

ووصل وزير الحج والعمرة السعودي توفيق الربيعة، اليوم الخميس، إلى العاصمة العراقية بغداد على رأس وفد حكومي.

وذكر بيان مقتضب صدر عن هيئة الحج والعمرة العراقية، وورد الى وكالة شفق نيوز، إن رئيس الهيئة سامي المسعودي استقبل وزير الحج والعمرة توفيق الربيعة والوفد المرافق له في مطار بغداد الدولي.

وتعد هذه الزيارة هي الثانية لوزير سعودي إلى بغداد في شهر، إذ وصل وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إلى العاصمة العراقية، في الثاني من شهر شباط الجاري، في زيارة رسمية التقى خلالها كبار المسؤولين.

وفي منتصف كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلنت هيئة الحج والعمرة عن موافقة الجانب السعودي على زيادة عدد الحجاج العراقيين من 36 ألفاً إلى 42 ألفاً و500 حاج للعام 2023 .