السعودية تدين القصف الايراني: نرفض تهديد استقرار العراق 

شفق نيوز/ أعربت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الخميس، عن إدانة المملكة واستنكارها "الشديد" للهجمات الإيرانية التي استهدفت إقليم كردستان العراق وتسببت في مقتل وإصابة عدد من الأبرياء.

جاء ذلك في بيان صدر عن الوزارة، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أكدت فيه على "رفضها التام لجميع الاعتداءات التي تهدد أمن واستقرار العراق"، مشددة على "أهمية وقوف المجتمع الدولي أمام كافة الانتهاكات الإيرانية التي تخالف القوانين والمواثيق والأعراف الدولية".

كما عبرت الوزارة عن "خالص تعازي المملكة ومواساتها لحكومة وشعب العراق الشقيق، مع تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين".

واليوم، استدعت وزارة الخارجية العراقية، السفير الإيراني لدى بغداد محمد آل صادق وسلمته مذكرة احتجاج وصفتها بأنها "شديدة اللهجة"، وذلك على خلفية القصف المدفعي الذي طال مناطق امس في اربيل.

وتجدد القصف الإيراني، أمس، على مناطق في قضاء كويسنجق التابع لمحافظة أربيل، ما أسفر عن قتيلين و12 جريحاً وفق مدير صحة القضاء.

فيما أعلن حزب حرية كوردستان الإيراني المعارض، أن القصف استهدف مقراتهم في كويسنجق وأسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل فيما أُصيب العشرات بجروح.

ووجه وزير صحة إقليم كوردستان سامان البرزنجي، عددا كبيرا من سيارات الإسعاف إلى قضاء كوسنجق، بينما وجه محافظ اربيل أوميد خوشناو بدخول جميع المنظمات الاغاثية حالة التأهب لإسعاف المصابين.

وأظهرت مقاطع فيديو مصورة، رعباً وهلعاً بين الأطفال من تلاميذ المدارس والمدنيين جراء القصف، فيما اعلنت تربية قضاء كويسنجق تعليق الدوام الرسمي.