السعودية تدين استهداف منزل رئيس إقليم كوردستان ومقر مسعود بارزاني

شفق نيوز- الرياض

دانت وزارة الخارجية السعودية، يوم الأحد، استهداف مقرات إقامة رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني والزعيم الكوردي، مسعود بارزاني.

وذكرت الوزارة في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أن المملكة السعودية تشدد على رفضها الكامل لكل ما يهدد أمن العراق واستقراره.

كما أكدت الوزارة، بحسب البيان، تضامنها مع العراق وإقليم كوردستان.

وأثارت حادثة استهداف منزل رئيس إقليم كوردستان في محافظة دهوك بطائرة مسيّرة، يوم أمس السبت، موجة إدانات واسعة من قبل قوى سياسية وشخصيات رسمية ودولية، عدّت الهجوم تصعيداً خطيراً واعتداءً مرفوضاً، وسط دعوات عاجلة إلى كشف الجهات المنفذة ومحاسبتها ومنع تكرار مثل هذه الهجمات.