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السعودية تجدد دعم عراق مستقر

Category: سیاسة

Date: 2022-09-23T06:37:24+0000
السعودية تجدد دعم عراق مستقر

شفق نيوز / أكـَّد وزير الخارجيَّة السعوديّ فيصل بن فرحان، يوم الجمعة، دعم المملكة لوحدة واستقرار العراق، فيما أشار إلى أنَّ التوتر الذي تشهده المنطقة يستدعي بذل المزيد من الجُهُود، ومُساهَمة الجميع في إيجاد حُلول سلميّة تـُعيد الأمن والاستقرار.

جاء ذلك خلال لقاء جمع وزيري الخارجيَّة العراقي فؤاد حسين ونظيره السعوديّ فيصل بن فرحان، في سياق أعمال الدورة الـ77 للجمعيَّة العمومية للأمم المتحدة في نيويورك.

وبحسب البيان، بحث الجانبان، العلاقات الثنائيَّة بين البلدين، وسُبُل الارتقاء بها إلى ما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، كما بحثا جُهُود العراق في تهدئة الأوضاع، وتخفيف التوتر بين الرياض وطهران".

وفي هذا الصدد، أكـَّد الوزير فؤاد حسين، أن "العراق حريص على إقامة أفضل العلاقات مع مُختلِف بلدان العالم خُصُوصاً الدول العربيّة والجوار؛ من أجل تفعيل المصالح المُشترَكة، ومُواجَهة المخاطر المُشترَكة".

وأشار إلى أهميّة "تضافر الجُهُود لعودة الاستقرار إلى المنطقة من خلال تبنـِّي الحوار، وعدم التدخـُّل في الشُؤُون الداخلـيّة للدول، مُشدِّداً على ضرورة التنسيق الأمنيِّ لمُحارَبة بقايا عصابات داعش الإرهابيّة".

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