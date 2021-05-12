سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

السعودية تتبرع بإعادة تهيئة مستشفى أبن الخطيب العراقي وتستقبل الحالات الحرجة بمستشفياتها

Category: سیاسة

Date: 2021-05-12T17:00:12+0000
السعودية تتبرع بإعادة تهيئة مستشفى أبن الخطيب العراقي وتستقبل الحالات الحرجة بمستشفياتها

شفق نيوز/ وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، يوم الاربعاء، بتبرع المملكة لإعادة تهيئة مستشفى ابن الخطيب في العاصمة العراقية بغداد، الذي تعرض لحريق كبير نهاية شهر نيسان ، أبريل الماضي، سقط على اثره عشرات الضحايا.

وقالت السفارة السعودية ببغداد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها "تعلن عن صدور توجيه الملك سلمان بن عبدالعزيز بتبرع المملكة لإعادة تهيئة مستشفى ابن الخطيب في العاصمة العراقية بغداد، هدية منه للشعب العراقي".

كما أشارت إلى "استقبال الحالات الحرجة لتقديم الرعاية الطبية لها في مستشفيات المملكة على نفقة العاهل السعودي".

ولقي 88 شخصاً مصرعهم وأصيب 110 آخرون باندلاع حريق في مستشفى "ابن الخطيب" المخصص للمصابين بفيروس كورونا، جنوب شرقي العاصمة بغداد.

وعلى اثر ذلك، استقال وزير الصحة حسن التميمي، كما  قرر رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، إعفاء مدير صحة الرصافة عبد الغني الساعدي ومسؤولين آخرين في المستشفى، عقب حادث الحريق.

related

رئيس الجمهورية يطالب بتحقيق فوري بحريق مستشفى ابن الخطيب "المفجع"

Date: 2021-04-25 01:09:13
رئيس الجمهورية يطالب بتحقيق فوري بحريق مستشفى ابن الخطيب "المفجع"

مسرور بارزاني يعلن استعداد حكومة الاقليم لتقديم المساعدة لضحايا حادثة مستشفى ابن الخطيب

Date: 2021-04-25 07:46:43
مسرور بارزاني يعلن استعداد حكومة الاقليم لتقديم المساعدة لضحايا حادثة مستشفى ابن الخطيب

حريق ابن الخطيب: تحالف القوى العراقية يؤيد إقالة وزير الصحة "إذا ثبت تقصيره"

Date: 2021-04-25 11:59:33
حريق ابن الخطيب: تحالف القوى العراقية يؤيد إقالة وزير الصحة "إذا ثبت تقصيره"

الصدر يحذر من "حرب انتخابية" ويلمح لعمل "تخريبي" في "ابن الخطيب"

Date: 2021-04-25 14:05:55
الصدر يحذر من "حرب انتخابية" ويلمح لعمل "تخريبي" في "ابن الخطيب"

الكاظمي يتوعد جميع المقصرين بحريق "ابن الخطيب" والبرلمان يكلف "حداد" بمهمة

Date: 2021-04-25 14:18:20
الكاظمي يتوعد جميع المقصرين بحريق "ابن الخطيب" والبرلمان يكلف "حداد" بمهمة

البرلمان يتخذ أول خطوة لتكليف وزير جديد للصحة: سيكون بعيدا عن المحاصصة

Date: 2021-05-04 14:49:27
البرلمان يتخذ أول خطوة لتكليف وزير جديد للصحة: سيكون بعيدا عن المحاصصة

لقاء بين الكاظمي والعاهل السعودي عبر الأقمار الصناعية

Date: 2020-11-08 14:13:55
لقاء بين الكاظمي والعاهل السعودي عبر الأقمار الصناعية

البرلمان يوجه لجنة الصحة لعقد اجتماع عاجل بعد فاجعة "ابن الخطيب"

Date: 2021-04-25 00:25:22
البرلمان يوجه لجنة الصحة لعقد اجتماع عاجل بعد فاجعة "ابن الخطيب"