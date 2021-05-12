السعودية تتبرع بإعادة تهيئة مستشفى أبن الخطيب العراقي وتستقبل الحالات الحرجة بمستشفياتها

شفق نيوز/ وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، يوم الاربعاء، بتبرع المملكة لإعادة تهيئة مستشفى ابن الخطيب في العاصمة العراقية بغداد، الذي تعرض لحريق كبير نهاية شهر نيسان ، أبريل الماضي، سقط على اثره عشرات الضحايا.

وقالت السفارة السعودية ببغداد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها "تعلن عن صدور توجيه الملك سلمان بن عبدالعزيز بتبرع المملكة لإعادة تهيئة مستشفى ابن الخطيب في العاصمة العراقية بغداد، هدية منه للشعب العراقي".

كما أشارت إلى "استقبال الحالات الحرجة لتقديم الرعاية الطبية لها في مستشفيات المملكة على نفقة العاهل السعودي".

ولقي 88 شخصاً مصرعهم وأصيب 110 آخرون باندلاع حريق في مستشفى "ابن الخطيب" المخصص للمصابين بفيروس كورونا، جنوب شرقي العاصمة بغداد.

وعلى اثر ذلك، استقال وزير الصحة حسن التميمي، كما قرر رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، إعفاء مدير صحة الرصافة عبد الغني الساعدي ومسؤولين آخرين في المستشفى، عقب حادث الحريق.