سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

السجن 5 سنوات بحق محافظ بابل الأسبق كرار العبادي

Category: سیاسة

Date: 2022-03-29T09:02:48+0000
السجن 5 سنوات بحق محافظ بابل الأسبق كرار العبادي

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات بابل الهيئة الثالثة المختصة بالنظر بقضايا النزاهة يوم الثلاثاء حكماً بالسجن الشديد لخمس سنوات بحق محافظ بابل الأسبق كرار العبادي وفق المادة ٣٤٠ عن جريمة إلحاق الضرر بالمال العام.

وقال مصدر قضائي لوكالة شفق نيوز، إن هذا الحكم صدر نتيجة قيام العبادي بالتوقيع والمصادقة على محضر توزيع قطع أراضٍ في العام ٢٠١٩ بشكل غير أصولي ومخالف للقانون.

وكشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة في نهاية العام 2020 عن صدور قرار حكمٍ بالحبس الشديد على محافظ بابل السابق كرار العبادي؛ لإضراره عمداً بالمال العام بأكثر من 14 مليار دينار.

وسبق أن أعلنت هيئة النزاهة عن صدور أوامر قبضٍ وتحرٍّ ومنع سفر بحق المُدان، عن تهم مخالفاتٍ بتجهيز موادّ وأعمدةٍ وعلاماتٍ مروريةٍ ضمن مشاريع إعمار بلديَّات المحافظة، وقيامه بتوزيع قطع أراضٍ خلافاً للقانون، ومخالفات في منح فرصةٍ استثماريَّةٍ في المحافظة.

كما أصدرت محكمة جنايات محافظة بابل في آذار/مارس من العام 2020 حكماً غيابيا بالسجن 7 سنوات، بحق العبادي، عقب إدانته بتهمة التزوير.

وأدين العبادي بتزوير وثائق ثبوتية تتعلق بمحل (مكان) ولادته من أجل الحصول على منصب محافظ بابل.

وأقيل العبادي من منصبه في تشرين الأول/أكتوبر 2019 على خلفية اتهامه بالتزوير.

related

بعد محاولة الفرار.. القضاء يحكم على صباح الكناني بالسجن 6 سنوات

Date: 2022-01-13 09:13:17
بعد محاولة الفرار.. القضاء يحكم على صباح الكناني بالسجن 6 سنوات

امريكا تفرض عقوبات على 20 شخصية وكيانا ينتهكون السيادة العراقية

Date: 2020-03-28 11:38:55
امريكا تفرض عقوبات على 20 شخصية وكيانا ينتهكون السيادة العراقية

تصعيد جديد.. أنصار القوى الخاسرة يتوجهون صوب الخضراء (فيديو)

Date: 2021-11-09 16:59:58
تصعيد جديد.. أنصار القوى الخاسرة يتوجهون صوب الخضراء (فيديو)

بعد مقتل واصابة العشرات.. عبدالمهدي يسحب رئيس خلية الازمة بذي قار

Date: 2019-11-28 15:00:47
بعد مقتل واصابة العشرات.. عبدالمهدي يسحب رئيس خلية الازمة بذي قار

جعفر الصدر في أول تعليق له بعد ترشيحه: سنعمل لاستعادة الدولة

Date: 2022-03-23 18:31:19
جعفر الصدر في أول تعليق له بعد ترشيحه: سنعمل لاستعادة الدولة

محافظ ذي قار يحسم الجدل حول اقالته: جئت بتفويض من الشعب

Date: 2021-07-15 08:28:17
محافظ ذي قار يحسم الجدل حول اقالته: جئت بتفويض من الشعب

الديمقراطي يكشف موقفه من رئيس الوزراء الجديد: هؤلاء تقع عليهم المسؤولية

Date: 2020-01-29 19:32:39
الديمقراطي يكشف موقفه من رئيس الوزراء الجديد: هؤلاء تقع عليهم المسؤولية

عبد المهدي عقب زيارته للسعودية حول امكانية اندلاع حرب: الاوضاع صعبة ومعقدة

Date: 2019-09-26 05:21:23
عبد المهدي عقب زيارته للسعودية حول امكانية اندلاع حرب: الاوضاع صعبة ومعقدة