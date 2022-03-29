السجن 5 سنوات بحق محافظ بابل الأسبق كرار العبادي

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات بابل الهيئة الثالثة المختصة بالنظر بقضايا النزاهة يوم الثلاثاء حكماً بالسجن الشديد لخمس سنوات بحق محافظ بابل الأسبق كرار العبادي وفق المادة ٣٤٠ عن جريمة إلحاق الضرر بالمال العام.

وقال مصدر قضائي لوكالة شفق نيوز، إن هذا الحكم صدر نتيجة قيام العبادي بالتوقيع والمصادقة على محضر توزيع قطع أراضٍ في العام ٢٠١٩ بشكل غير أصولي ومخالف للقانون.

وكشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة في نهاية العام 2020 عن صدور قرار حكمٍ بالحبس الشديد على محافظ بابل السابق كرار العبادي؛ لإضراره عمداً بالمال العام بأكثر من 14 مليار دينار.

وسبق أن أعلنت هيئة النزاهة عن صدور أوامر قبضٍ وتحرٍّ ومنع سفر بحق المُدان، عن تهم مخالفاتٍ بتجهيز موادّ وأعمدةٍ وعلاماتٍ مروريةٍ ضمن مشاريع إعمار بلديَّات المحافظة، وقيامه بتوزيع قطع أراضٍ خلافاً للقانون، ومخالفات في منح فرصةٍ استثماريَّةٍ في المحافظة.

كما أصدرت محكمة جنايات محافظة بابل في آذار/مارس من العام 2020 حكماً غيابيا بالسجن 7 سنوات، بحق العبادي، عقب إدانته بتهمة التزوير.

وأدين العبادي بتزوير وثائق ثبوتية تتعلق بمحل (مكان) ولادته من أجل الحصول على منصب محافظ بابل.

وأقيل العبادي من منصبه في تشرين الأول/أكتوبر 2019 على خلفية اتهامه بالتزوير.